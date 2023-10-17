Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bot içinde denizde sürüklenen çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi yönlendirdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içindeki 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.