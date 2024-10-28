Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Marmaris Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Neslim Eski ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Atatürk anıtına çelenk sundu. Aksaz Askeri Bandosu’nun eşliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz üs komutanı Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, ilçedeki kurum ve kuruluş müdürleri katılım sağladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Salı günü saat 10.00’da ilçe stadyumunda etkinlikler ile devam edecek. Ayrıca TCG Gaziantep askeri gemisi de Marmaris açıklarında demirleyerek vatandaşların ziyaretine açılacak.