23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. Yıl dönümü Kutlamaları Muğla’nın Marmaris ilçesi Atatürk büstünde gerçekleştirilen Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Törenin ardından Amfi tiyatroda hazırladıkları gösterileri aileleri ve ilçe protokolüne izleten çocuklar doyasıya eğlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris’te çeşitli etkinlikler ile kutlandı. İlçenin sokak ve meydanlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bayrama hazırlayan Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikler, 23 Nisan Pazar günü saat 09.30’da Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından Amfi Tiyatro’da resmi kutlama programı gerçekleşti. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başsavcı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız,Baro temsilciliği, siyasi parti temsilcileri, STKlar, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldığı törende çocuklar haftalardır hazırlandıkları gösterilerini sundular. Törende ayrıca kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenler Kaymakam Aksoy’dan ödüllerini aldılar.

23 Nisan Kutlamaları akşam saat 20.00 da pop şarkıcısı Derya Uluğ konserinin ardından sona erecek.