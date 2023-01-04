Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı boyunca yaklaşık 64 bin ton evsel atık topladı. 8 bin 946 ton ile en fazla atık ağustos ayında toplandı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı boyunca yaklaşık 64 bin ton evsel atık topladı. 8 bin 946 ton ile en fazla atık ağustos ayında toplandı.

Bir yıl boyunca ilçede temizlik, çöp toplama ve dezenfekte gibi bir çok çalışma gerçekleştiren Marmaris Belediyesi, 2022 yılında da daha temiz bir Marmaris için yoğun mesai yaptı. 7/24 esasına göre çalışan 194 kişilik ekip sadece mahallelerde değil mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanlardan aralıksız olarak çöp topladı. Ekipler 2022 yılı boyunca yaklaşık 64 bin ton evsel atığı toplayarak, bertaraf alanına taşıdı.

Ekipler 63 bin 968 ton evsel atığın yanı sıra 3 bin ton karışık ambalaj atığı, 70 ton tekstil atığı, 870 ton atık cam toplayarak bunların doğaya karışmasını engelledi. 8 bin 946 ton ile en fazla evsel atık ağustos ayında toplanırken, karışık ambalajda da 432 ton ile yine ağustos ayında en yüksek orana ulaşıldı. En fazla tekstil atığı ise kasım ayında toplandı. Ayrıca 9 bin 200 litre de atık yağ bertaraf edildi. Yaşanan yangın ve sel felaketlerinde de cansiperane çalışan ekipler Marmaris’i temiz tutmak için 7/24 mesai harcadı.

Belediye 2022 yılında sıfır atık konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Marmaris Belediyesi Belediye Başkanlığı adına Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınırken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir sağlıklı bir çevre ve kentsel yaşam sunabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için belediye araç parkı içerisinde Atık Getirme Merkezi kuruldu. Ayrıca ilçenin 3 noktasına da Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi. Mobil atık getirme merkezlerinde kağıt/karton, cam, plastik, metal, elektrikli/elektronik atık, bitkisel atık yağ ve pil atıkları olmak üzere 7 tip atık toplanması için sistem kuruldu.

Öte yandan ilçedeki tüm eczanelere dağıtılan atık ilaç toplama kutularında biriktirilen ilaçların alınması, toplanması ve bertaraf edilmesi de ekipler tarafından sağlandı. İlçede faaliyet gösteren lastikçilerin ömrünü tamamlamış lastikleri araç parkına getirmesini ve buradan Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) yetkili firmalarınca alınmasını sağlayarak sürdürülebilir sağlıklı çevre ve kentsel yaşam ile ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalara devam edilirken; okullarda TAP ile birlikte atık pil toplama kampanyası düzenlendi.

Öte yandan çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için sık sık vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma düzenlendi. Gönüllü vatandaşlarla birlikte sahillerde, orman alanlarında ve yanan bölgelerde temizlik gerçekleştiren ekipler; bayramlarda da ilçenin giriş noktası olan Çetibeli’ndeki kontrol noktasında tatil için gelenlere bayram şekeri ve çöp poşeti dağıttı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tüm personele teşekkür ederek “İlçemizi temiz tutmak için büyük efor sarf ediyoruz. Her türlü zorluğa ve tehlikeye rağmen hizmetten ödün vermeyen personelimize ve Marmaris’i temiz tutarak onlara destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.