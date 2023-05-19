19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Muğla’nın Marmaris ilçesinde çelenk sunma töreni ile başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni ile başladı. Törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne vekaleten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa Atatürk büstüne çelenk sunumu yaptı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk,Burak Demirtaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri,sosyal toplum kuruluşları,dernekler, öğrenciler ve vatandaşları törene katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Marmaris İlçe Stadyumu’nda devam etti. Akşam saat 20.00 de fener alayı ardından Pop müzik sanatçısı Berkay konseri ile kutlamalar sona erecek.