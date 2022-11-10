Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çelenk sunumu ve iki dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çelenk sunumu ve iki dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Marmaris Atatürk Meydanı’nda saat 08.45 te başlayan törende Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çelenk Atatürk Büstüne çelenk sundu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Askeri erkan, Emniyet birimleri, Gaziler ve şehit yakınları, Belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe temsilcileri, sosyal toplum kuruluşları, ilçe protokolü ve okulların da hazır bulunduğu anma töreni, sirenlerin ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu eşliğinde önce 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. Yıl anma töreninde Optimist tekne milli takım seçmeleri için Marmaris’te bulunan yüzlerce yarışçı çocuk denizden, vatandaşlar da sokaklarda saygı duruşuna katıldı.