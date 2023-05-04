Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunları kategorilerinde Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlediği yarışmada Marmaris’ten bir okulun 13 öğrencisi Ege Bölgesi birincisi ve ülke sıralamasında ilk 30’a kalıp finale katılmaya hak kazandı.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacı ile 2018 yılından bu yana düzenlenen yarışlara bu yıl Marmaris’ten katılan özel bir okulun öğrencileri üstün başarı göstererek Türkiye finaline kaldılar.

Gelecek ile ilgili farklı hayalleri olan ve finale kalan öğrencilerden bazıları, tıp, hukuk, pilotluk, mühendislik okumak istersen bazıları hala karar veremediklerini söylediler. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin de yarıştığı sınavlarda öğrenciler ’zeka ve akıl oyunları oynuyoruz çok keyif alıyoruz" diyerek evde de aileleri ile çalıştıklarını belirtiler.

‘Hedefleri ilk üç te yer almak’’

Ege Bölgesi şampiyonu olan ve yarışlara Türkiye sıralamasında 6. olarak katılacak olan 9. sınıf ekibinden Zeren Keskin, "Benim ilk deneyimim. Çok çalışmıştık aslında yine de şaşırtıcı bir sonuç oldu. Hak ettiğimizi düşüyorum. Bence daha iyisini yapacağız. Türkiye finallerinde hedefimiz ilk üç olacak’’ diyerek yarışları heyecanla beklediklerini belirtti. Öğrencilerden Kerim Saraçoğlu ise "Ben de ilk defa katıldım. Gayet gurur verici bir sonuç aldık. Yarışmaya katılmayı başlangıçtan beri istiyorduk zaten. Fakat bu seneye fırsat oldu. Takım arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum" diyerek hedeflerinin ilk üçte yer almak olduğunu kaydetti.

Türkiye sıralamasında kendi sınıflarında 30. sırada yarışacak olan 11. sınıf öğrencisi Ege İlker de "Yarışmaya 3 senedir aynı arkadaşlarımla katılıyoruz. Arkadaşlarımdan memnunum kendi aramızda artık büyük bir işbirliği var. Hem de tecrübeliyiz artık. Bundan dolayı baya güzel geçiyor. Bu sene de katılmaya hak kazandık yarışmaya. Heyecanlıyız, mutluyuz. Hedefimiz de ilk üç tabii ki" dedi.

Üç kişilik ekipler ile kendi sınıf kategorilerinde yarışan öğrenciler, "Yarışmayı bir sayfadan açıyoruz. Herkesin soruları aynı oluyor. Bizim 10 tane sorumuz vardı. Biz o soruları beraber takım olarak çözüyoruz ve ortak cevap veriyoruz. Bu şekilde oluyor sınavlar" şeklinde anlattılar.

Türkiye’de her ilden 500 civarında okulun katıldığı yarışmalarda elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ile gurur duyduklarını belirten okul öğretmenlerinden Sultan Eyer "Açıkçası bu yarışmalar için süreçler birazcık farklı. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı. İlkokuldan itibaren öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Akıl ve zeka oyunları tarzındaki sorulara birazcık daha ağırlık verip o tarz çalışmalar yapılıyor. 9. sınıf öğrencilerimiz Ege Bölgesi’nde birinci oldular. Türkiye altıncısı olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Aynı zamanda 11. sınıf takımımız da Muğla’dan yarışmaya giden tek okul." dedi.

İlkokul birinci sınıftan itibaren öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Öğretmen Nagihan Çalışkan "Geçen yıl da hazırladığım için bu yıl hazırlanmak daha güzel ve keyifliydi. 2 yıldır öğrencilerimle Türkiye finallerine kalıyoruz. Geçen yıl 16’ncı oldular bu yıl da hedefimiz ilk üç " dedi.

Okul Müdüresi Ayşen Russel Uyar ise "Biz okul olarak 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmış, yetkinlikleri ve becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Hem akademik anlamda başarılı olsunlar hem de değişen dünyada kendilerine yer bulsunlar istiyoruz. O yüzden de bu yarışma süreçlerini çok önemsiyoruz. Esasında sonuçtan ziyade süreci önemsiyoruz. Çünkü süreç içerisinde çok fazla kazanım ediniyorlar. Bu kazanımları da ileri ki adımlarını atacaklar ve bununla birlikte başarılı olacaklar" ifadelerine yer verdi.