Muğla’nın Marmaris ilçesi Evrenpaşa İlköğretim okulu öğrencileri ‘Karya yolunda adım adım ‘ projesinde öğretmenler öncülüğünde son bir yıldır hem tarihi kentleri geziyorlar hem de geleneksel el sanatlarını öğrendi. Öğrenciler tarihi karakterlerin kıyafetlerini giyerek gezdikleri kentlerde camilerin camlarını da vitray sanatı ile boyadı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Evrenpaşa İlköğretim okulu öğrencileri ‘Karya yolunda adım adım ‘ projesinde öğretmenler öncülüğünde son bir yıldır hem tarihi kentleri geziyorlar hem de geleneksel el sanatlarını öğrendi. Öğrenciler tarihi karakterlerin kıyafetlerini giyerek gezdikleri kentlerde camilerin camlarını da vitray sanatı ile boyadı.

‘’Karya bu toprakların medeniyetidir, Yunan değildir ‘’ amacı ile başlayan ve Karya medeniyetinin izlerini süren öğrenciler yaşadıkları bölgede hüküm süren kadim medeniyet Karyalıların izini sürdü ve çeşitli sanat dalları ile tanıştı. Geçtiğimiz Ekim ayında başlattıkları bu projede 30 öğrenci seramik, çini, kaligrafi, iğneleme, kitre, vitray, cam boyama, drama ve tiyatro gibi sanat dallarını uygulamalı olarak öğrenerek eserlerinde Karyalıları işledi. Öğrencilerin eğitim sürecinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Olgunlaşma Enstitüsünden öğretim görevlileri ile Marmaris’te yaşayan seramik ve çini sanatçıları gönüllü rehberlik ederek destek oldu.

Karyalıların izini sürdükleri adım adım sanat projesinde çeşitli sanat dalları ile tanışan öğrenciler okullarının yakınındaki Armutalan Camii’nin camlarını vitray ile süsledi. Karya yolunda adım adım projesi boyunca öğrenciler Afrodisias Antik Kenti,(Aydın), Hierapolis Antik Kenti (Denizli), Lagina Antik Kenti (Muğla), Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne (Ankara) ziyaretler gerçekleştirdi. Mitoloji konulu tiyatro gösterilerini Armutalan Kültür Merkezi’nde ve Datça Knidos Antik Kenti’nde sergiledi, Knidos’ta "Anadolu’ya Saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Evrenpaşa İlkokulu öğrencisi 11 yaşındaki Tuana Belger, "Okulumuzda Türkçe öğretmenimiz ile bir proje yapmaya karar verdik. Bu projede seramik, cam boyama, vitray, kitre bebek yapma gibi bir çok sanat dalını çok eğlenerek öğrendik. Armutalan Camii’nin camlarına vitray çizdik. Biz camide çizim yaparken yaşlı amcalar geldi neler yaptığımızı merak ettiler sonra görünce çok beğendiler’’ şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Çelik, ‘’Biz bu derste hem öğrendik hem de çok eğlendik bir çok medeniyet gezdik, elimdeki geleneksel kitre sanatı ile yapılmış bir karya prensesi Artemis. Bu proje ile bir çok antik kenti gezme fırsatımız oldu ben de en çok tarihi ve büyülü bulduğum Knidosu sevdim ‘’ dedi.

Zeus’un kardeşi Hermes kıyafeti ile konuşan 11 yaşındaki Efe Erdir ‘’ Bizler bir yıldır devam eden bu proje ile bir çok antik şehir gezdik, oyunlar oynadık ve tarihimiz ve sanatla ilgili çok şeyler öğrendik, elimdeki sopa Hermes’in uçmasına yaradığı söylenen sopa olarak biliniyor ‘’ şeklinde konuşarak hem tiyatro hem de sanat yapmaktan çok keyif aldığını belirtti.

Evrenpaşa İlköğretim okulu öğrencilerinden Zeynep Yıkıcı "Bizim projemizin adı Karyalılar yolunda adım adım sanat. Geleneksel sanatlarımızı öğrendik bunlar kaligrafi, kitre, cam boyama , vitray ve tiyatro gibi bir çok şey öğrendik ‘’ şeklinde konuşarak öğrendiklerinin hayatı boyunca aklında kalacağını söyledi.