Muğla’nın Marmaris ilçesi Şehit Ahmet Benler İlköğretim öğrencileri Mavi Yeşil okullar projesi dahilinde çevre temizliği, doğanın önemi ve egzoz gazının havaya verdiği zarardan dolayı çevre dostu bisikletleri ile ketenci kavşağından Atatürk Meydanı’na kadar pedal çevirdi.

Marmarisli ilköğretim öğrencisi çocuklar bisikletlerini süsleyip, ellerine doğayı temiz tutalım pankartları alarak yaklaşık 2 kilometre boyunca pedal çevirdi. Çocuklar Atatürk meydanında, balonlar ve çiçekler ile süsledikleri bisikletlerinden inip müzikler eşliğinde dans ederek eğlendiler ve kendilerine temiz bir dünya bırakılmasını istediklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, okul öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin katıldığı etkinlik süresince yol güzergahı emniyet müdürlüğüne bağlı polisler tarafından trafiğe kapatılarak güvenlik sağlandı.