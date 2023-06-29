Muğla’nın Marmaris ilçesi Bilimsel Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, öğretmenleri Seda Demirtürk ile birlikte Ortaca ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden (DEKAMER) edindikleri bilgiler ile bir kitap yazdılar. Dijital olarak yayınlanacak kitap "Yaralı halde bulunarak tedavi edilen siyah papatya isimli carettanın" hikayesini anlatıyor.

Marmaris BİLSEM öğrencileri Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DEKAMER) ile işbirliği yaparak "Bir Kaplumbağa Hikayesi: Siyah Papatya" isimli dijital bir kitap hazırladı. Zıpkınla yaralanarak DEKAMER’de tedavi edilen ve onu yaralı halde bulan kişinin adını "Siyah Papatya" verdiği caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hikayesini onun ağzından kurgulayarak yeniden yazan öğrenciler böylece bir canlıyla empati kurarak onu daha yakından tanıdılar ve deniz kaplumbağalarının doğanın hassas dengesindeki yerini fark ettiler.

Yazar öğrencilerden Uras Öndersev; "Ülkemizde iki cins deniz kaplumbağası var. Biri caretta caretta diğeri de yeşil deniz kaplumbağası. Akdeniz için çok önemli türler. Ülkemizin kumsallarına yuva yapıyorlar. Eğer onlar olmazsa denizanalarının sayısı artar. Çünkü onlar denizanası yiyor. Besin zincirinde çok önemli bir yerleri var. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Onlar denize atılan poşetleri denizanası zannedip yiyor ve bu da ölümlerine sebep oluyor. Lütfen denizlerimizi plastik kirliliğine karşı koruyalım" dedi.

BİLSEM öğrencilerinden ve kitabın yazarlarından Eymen Güçlü ise "Küresel ısınma da deniz kaplumbağaları için büyük tehdit oluşturuyor. Eğer deniz kaplumbağalarının yuvasında sıcaklık çok fazla olursa yavrular dişi olarak dünyaya geliyor. Bu da onların nesilleri için büyük tehlike demek. Bizler bu durumlara dikkat çekmek için böyle bir kitap yazma çalışması yaptık. Kitabımızı yazdıktan sonra İztuzu Sahili’nde bulunan DEKAMER’e gittik ve Siyah Papatya’yı ziyaret ettik. Bu benim için unutulmaz bir anı oldu. Kitabını yazdığımız için sanki bizimle arkadaş gibi olmuştu. Bize teşekkür eder gibi bakıyordu. Çok mutlu olduk. DEKAMER gönüllülerine yaptıkları tüm çalışmalar için çok teşekkür ederiz” diyerek doğadaki tüm hayvanlara saygı duyulmasının önemini vurguladı.