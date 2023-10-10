Marmaris ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 7 mahalleyi içine alan 53 kilometrelik içme suyu projesi için Bozburun, Selimiye, Söğüt ve Taşlıca muhtarları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyarette konuşan Selimiye Muhtarı Ahmet Coşkun kendileri için hayal olan bir projeyi Büyükşehir Belediyesi’nin gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Ahmet Coşkun; “Bugün Başkanımız Osman Gürün’e içme suyu projesine teşekkür için Marmaris’ten 4 muhtar arkadaş geldik. Bizim için bu proje hayaldi. Çünkü olmaz deniyordu, vaatte bulunan çok oldu. Ama Osman başkanımız söz verdi, yaptı. Bizleri acı sudan kurtaracak. Köylerimize göçlerle yerleşen çok oldu. İnsanlar tuzlu suyla duş alıyoruz diye şikayet ediyorlardı. Bu projeyle 70 bin kişi içme suyuna kavuşacak. Başkanımız Osman Gürün’e teşekkür ediyorum sayesinde güzel günler yakın” dedi.

Bozburun Muhtarı Duran Güleç de ziyarette Bozburun yarımadasının yıllardır çözülemeyen sorunun nihayet çözüleceğini söyledi ve kendileri için hayal olan projeyi hayata geçirdiği için Başkan Gürün ve ekibine teşekkür etti.

Taşlıca Muhtarı; “Köylerimizin en büyük sorunu çözülüyor”

Taşlıca Muhtarı Emin Özçelik bu yaz suyla ilgili çok sıkıntı çektiklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle en büyük sorunlarının çözüleceğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Söğüt Muhtarı İdris Keskin’de ziyarette içme suyu projesinin köylerine, Marmaris’e ve Muğla’ya hayırlı olmasını diledi.

Başkan Gürün; “Söz verdiğimiz hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bozburun yarımadasının içme suyu sorununu çözmek için 7 yıldır uğraştıklarını, söz verdikleri bu projeyi kendi öz kaynakları ile çözeceklerini söyledi ve vatandaşlara, birlikte hizmet götürdükleri muhtarlara ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Muğla’mızın güzide ilçesi Marmaris’imizde 7 mahalleyi ilgilendiren içme suyu sorununun çözümü için çok uğraş verdik. 7 yıldır tüm gerekli çalışmaları, başvuruları yaptık. Hemşehrilerimize bu sorunu çözeceğiz diye söz verdik ve en son kendi öz kaynaklarımızı bu projeye aktararak 262 Milyonluk yatırımı başlattık. Bu 7 mahallede yerleşik nüfus olarak yaklaşık olarak 10 bin kişi yaşıyor. Ancak yaz aylarında bu sayı 40 bin dolaylarına çıkıyor. Bizim projemiz ile bölgeye 70 bin nüfusa yetecek içme suyu sağlayacağız. Hemşehrilerimiz yaşam kaynağımız olan suya kesintisiz ulaşacak ve bizler de vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Vatandaşlarımıza birlikte hizmet götürdüğümüz, omuz omuza çalıştığımız muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Projemiz güzel Marmaris’imize ve Muğlamıza hayırlı olsun” dedi.