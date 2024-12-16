Marmaris Belediyesi ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile eğitmenleri İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklara ormanı tanıttı.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çocukların doğayı korumak konusundaki farkındalığını arttırmak için bir etkinlik gerçekleştirildi. WWF - Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile birlikte yürütülen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Orman nedir, ormanda hangi canlılar yaşar, birbirleriyle olan ilişkileri nedir gibi soruları yanıtlayarak doğayı korumanın öneminin anlatıldığı etkinliğe WWF’den eğitimciler katıldı. Öğrencilerle doğa posteri, besin zinciri, doğa tombalası, sevimli hayvan maskesi yapımı gibi çeşitli etkinlikler yapılan program iki gün sürdü. Programın ilerleyen günlerde de tekrarlanacağı bildirildi.