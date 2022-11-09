Muğla’nın Marmaris ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gönüllüler hazırlıklara başladı. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri ve bağışlar kendi aralarından topladıkları paralar ile Gökova Orman Fidanlığı’ndan binlerce fidan aldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gönüllüler hazırlıklara başladı. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri ve bağışlar kendi aralarından topladıkları paralar ile Gökova Orman Fidanlığı’ndan binlerce fidan aldı.

Orman yangınlarında yok olan ormanları yeniden ağaçlandırmak için hummalı çalışmalar devam ederken, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ misyonu ile milyonlarca ağaç toprak ile buluşturulacak. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Dernek hesabımıza yapılan bağışlar var. Orada toplanan tutarla buradan ağaçlar satın alıp 11 Kasım’da ilk dikimlerimize başlayacağız. Daha sonra bu süreçte kış boyunca dikimlerimizi yapacağız. Belli projelerimiz var onlara gerekli izinler alıp yaşama geçirmeye çalışacağız. Bugün de fidanlıktan; keçiboynuzu, akasya, kızılçam, erguvan, defne türü ağaçları satın almaya geldik" diyerek tohumlardan da fidanlar ürettiklerini hedeflerinin rekor kırmak olduğunu belirtti.

Gökova Orman fidanlığını ziyaret ederek 11 Kasım’da fidan dikimlerine destek olacaklarını belirten Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği üyelerinden Merve Okur, "Biz genelde daha çok sahada oluyoruz. Yangınlarda kurtaramadığımız ağaçlar için de fidan ekimine katılacağız. Hep beraber 11 Kasım’da inşallah güzel bir fidan ekimi yapmayı planlıyoruz" dedi.

Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği (MADOK) Başkanı Uğur Ersoy, "Ali beyle birlikte 11 Kasım’da ağaçlandırma planlamamız var. Yanan bölgelerde temizlenen alanlarda dikim yapmayı düşünüyoruz. Orman işletmenin belirlediği o bölgenin ağaç familyasına uygun ağaçlardan fidan alıp tekrar bölgeyi yeşertmek için bir çalışmamız var" dedi.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyelerinden Burak Kurtum, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle Cuma günü gerçekleştireceğimiz etkinliğe birçok dernek adına buradayız. Bazı fidan alımları için geldik. Sivil toplum örgütleri ve birçok doğaseverin katkılarıyla toplamış olduğumuz bağışlar sayesinde burada binlerce fidanı doğaya kavuşturacağız. Gelecek nesillere aktaracağız. Belki bizler büyüdüklerini, çam ağaçlarını özellikle göremeyeceğiz ama gelecek nesillere güzel bir yeşil doğa bırakmak istiyoruz" diyerek, binlerce fidanın kamyona yüklenmesine destek oldu.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ve gönüllülerin bağışlarından toplanan bağış paraları ile alınan; kızılçam, akasya, defne, keçiboynuzu ve erguvan fideleri, Marmaris Belediyesi Fen İşleri Birimi desteği ile kamyona yüklenerek 11 Kasım’da toprakla buluşmak üzere Marmaris’e getirildi.