Marmaris Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Filmleri Şenliği başladı. Çocuklar gönüllerince tatil geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Marmaris Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırladığı etkinlikler devam ediyor. 18 Ocak Cumartesi günü başlayan Çocuk Filmleri Şenliği’ne minik öğrenciler eğlence, komedi ve bol kahkaha ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Çılgın Kamp ve İksir isimli filmlerin gösterimi gerçekleşti. Şeker ikramının da yapıldığı film gösterimlerinde çocuklar gönüllerince eğlenirken onlara aileler de eşlik etti. 23 Ocak Perşembe günü Sagu ve Pagu, 28 Ocak Salı günü İkizler Firarda ve 30 Ocak Perşembe günü Peri Kraliçesi filmleri ile devam edecek. Filmler Armutalan Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’te ücretsiz olarak gösterilecek.

Etkinliklere tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Ara tatilin eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklere çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.