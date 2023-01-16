Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelere kros motosikletleri ile çıkan üç gönüllü vatandaş bölgede yanlarındaki fidan ve tohumları toprakla buluşturdu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelere kros motosikletleri ile çıkan üç gönüllü vatandaş bölgede yanlarındaki fidan ve tohumları toprakla buluşturdu.

Marmaris’te son iki yılda çıkan orman yangınlarının ardından hem yetkililer, hem de gönüllü vatandaşlar tarafından fidan dikim etkinlikleri devam ediyor. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyelerinden üç gönüllü yaya olarak çıkılamayan tepelere kros motosikletleri ile çıkıp tohum ve fidanları toprakla buluşturdular.

Orman yangınlarının ardından siyaha dönen dağları yeniden yeşertmek için başlatılan fidan dikme ve tohum serpme seferberliği hummalı bir şekilde devam ediyor. Sosyal toplum kuruluşları da bu seferberlik için gerek bağışlar ile gerekse kendi imkanları ile yetiştirdikleri fidanları dikmek için etkinlikler düzenleyerek neredeyse her gün fidan dikimleri yapıyor. Marmaris Doğa Koruma ve Ağaçlandırma Derneği’nin topladığı çimlenen tohumları, gönüllülerinden üç kros motorcusu Oğuzhan Karabulut, Fatih Eyüp Sevinç, Abdulkadir Büyüksoy, Sakızlı Tepe’nin en üst bölgelerine binlerce sumak, keçiboynuzu, mahlep, meşe ve at kestanesi tohumlarını toprakla buluşturdu.

Dernek üyeleri etkinlikle ilgili olarak, ‘Sayımız arttıkça attığımız tohumların sayısı da çoğalacak yeniden yeşerecek olan ormanlarımız için elimizden geleni yapacağız. Dernek başkanı Ali Demirtaş ve üyeler tohumları ayıklayıp bize verdiler, bizde motorlarımız ile tepelere çıkarak bize anlatıldığı gibi tohumları hem serptik, hem de toprağa gömdük ve fidan diktik ‘’ dediler.