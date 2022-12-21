Muğla’nın Marmaris ilçesinin geleneksel yemekleri ‘Kapurcuk ‘isimli kitapta toplandı. Mehmet Baysal ve Sabahat Ece Baysal öncülüğünde köy köy dolaşarak hazırlanan kitabın içinde İngilizce ve Türkçe dillerinde 222 yemeğin tarihi ve tarifi anlatılıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinin geleneksel yemekleri ‘Kapurcuk ‘isimli kitapta toplandı. Mehmet Baysal ve Sabahat Ece Baysal öncülüğünde köy köy dolaşarak hazırlanan kitabın içinde İngilizce ve Türkçe dillerinde 222 yemeğin tarihi ve tarifi anlatılıyor.

Marmarisli bir firmanın projesi olan "Marmaris Kapurcuk Kültür ve Gastraonomi" adlı kitap, ’gastronomi dünyasının Oscar’ı olarak bilinen ve 1558 eserin aday gösterildiği "Gourmand Cookbook Awards’da yarışmasında ’Gıda Mirası’ kategorisinde birincilik elde etti. İlçenin tarihi, doğası ve kültürüne ilişkin bilgilerin de yer aldığı, 222 yöresel yemek tarifini barındıran kitap Sabahat Ece Baysal ve Yusuf Metin tarafından Marmaris’te düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Marmaris’in farklılıkları tüm değerler üzerine gerçekleştirdikleri faaliyet ve çalışmalarla dikkat çeken gıda firması tarafından hazırlatılan "Marmaris Kapurcuk Kültür ve Gastronomi" adlı kitap, yaklaşık 2,5 yılda tamamlandı. Bir restoranda düzenlenen tanıtım ve kutlama etkinliğe aralarında Muğla Vali Yardımcısı ve Marmaris Kaymakam Vekili Mehmet Suphi Olcay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ında bulunduğu konuklar katıldı. Konuklara kitapta tarifleri yer alan Marmaris’e has yemeklerin bazıları ikram edildi.

Dünyanın ve Türkiye’nin gözde turizm kentlerinden olan Marmarisli bir aile olan Baysal ailesinin sürdürülebilir turizme olan katkıları bu kez kitap ile gerçekleşti. Marmaris’in tarihi doğası ve kültürüne ilişkin bilgilerin de yer aldığı ile birlikte geleneksel yemeklerinin de tanıtıldığı kitapta ot yemekleri, balık yemekleri dahil olmak üzere 222 yemek tarifi resimli olarak yapıldı.

Kapurcuk kitabının çıkmasına vesile olan ve 20 kişilik bir ekip ile 2 buçuk yılda hazırlandığını anlatan işkadını Sabahat Ece Baysal ‘’ Kitabımız Marmaris’in kültür ve gastronomisini anlatıyor. Bölgemizde bu anlamda daha önceden yapılmış Türkçe kaynaklar olsa da İngilizce misafirlere tanıtım yapabileceğimiz kaynaklar olmadığı için biz Kapurcuk olarak böyle bir çalışmaya girdik. Hem Türkçe hem İngilizce olması açısından da ayrı bir öneme sahip. Her yıl uluslararası minvalde düzenlenen bir yarışma var gastronomi alanının Nobel’i olarak biliniyor gıda mirası dalında ülkemizi ve Marmaris’i temsilen ödül almış bulunuyoruz bu gururu da hep birlikte kutluyoruz’’ dedi.

İşadamı ve önceki dönem Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal ‘’ Amacımız Marmaris’in sürdürülebilir turizminde yapılması gereken turizmin çeşitlendirilmesiydi. Ben Marmaris Ticaret Odası’nda bulunduğum sürece bu yönde çok çalışmalarımız oldu. Bundan sonraki süreci kendim ve şirketim olarak yürüttük. Bünyemizde bulunan ekibimizle beraber daha da büyüyerek daha da ilerleterek markamızı ve işimizi geliştirdik. Arkasını doldurarak Marmaris’in çok farklı noktalarında kazanım elde etmesi için çalışmalarımızı yaklaşık 10 yıldır devam ediyoruz birçok konudan Marmaris’in gastronomisine destek vermekteyiz‘’ diyerek ileriki günlerde özel bir üniversite ile ortak olarak 6 aylık eğitim verecek olan bir sürekli eğitim merkezi açarak Marmaris’e yetişmiş eğitimli personel kazandıracaklarını belirtti.