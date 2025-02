Marmaris Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 28’inci EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılarak ilçenin turizm potansiyelini tanıttı.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Marmaris’in eşsiz koyları, doğası, tarihi mirası ve alternatif turizm olanakları ziyaretçilere tanıtıldı. Marmaris standı, turizm profesyonelleri ve sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü. Fuar alanında açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’in deniz turizmi, doğa sporları, kültürel miras ve gastronomi alanlarında sunduğu zenginlikleri anlattı.

Marmaris bütün her şeyin bulunabildiği bir bölge olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ’’Marmaris bir tatil köyü gibi. Kentin dar bir alanda her şeyi yaşayabildiği bir bölge. Köylerinde de gastronomi, yatçılık, balıkçılık gibi alanlarda alternatif değerler sunuyor. Marmaris’te herkes kendine göre bir şeyler bulabilir. Tarihi kazılarda antik kentlerimiz de ortaya çıkıyor. Yakın zamanda antik kentlerimiz de ziyarete açılacak’’ dedi.

’’Yaz ayları dışında da turizm hareketliliği oluşturmaya çalışıyoruz’’

Marmaris’in özellikle yazın çok hareketli olduğunu belirten Ünlü, ’’Marmaris; güneşi, denizi, eğlencesi ile herkesin gelmek istediği bir bölge. Yaz turizmi ile ilgili ciddi potansiyelimiz mevcut. Biz yaz ayları dışında da turizm hareketliliği oluşturmaya çalışıyoruz. Acenteler ile görüşüyoruz, yurt dışından 60-65 yaş üstü turistlere Marmaris’in çok uygun bir bölge olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 12 ay boyunca çeşitli misafir gruplarını ağırlayacak bir Marmaris’e adım atıyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’2024 yılında Marmaris 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı’’

Ağırlıklı olarak İngiltere, Rusya, Polonya, Hollanda ve Ukrayna’dan turistlerin Marmaris’i tercih ettiğini aktaran Ünlü, ’’Marmaris 2024 yılında 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı. Her sene bu rakamın artması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz belediye olarak altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizin her an temiz, bakımlı olması lazım. Dere kenarlarındaki korkulukların boyanmasına kadar bütün kentin her an hazır ve bakımlı olması gerekiyor. Biz de yetkimiz olan alanlarda çalışmalarımızı sürdürerek yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.