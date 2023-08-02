Marmaris genelinde, palmiye ağaçlarının dönemsel budamaları devam ediyor. Çiçek açtığı için budama zamanının Temmuz ayı sonu Ağustos ayı başlangıcı olduğunu ifade eden yetkililer, ana caddelerin ardından iç bölgelerdeki palmiyelerin de bakımdan geçirileceğini belirtti.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ilçenin sembolü haline gelen palmiye ağaçlarına yönelik bakım çalışması devam ediyor. Merkez sahil, İçmeler sahil ve Armutalan’da ara sokaklarda çalışmayı bitiren ekipler Atatürk Caddesi’nin Sabancı Lisesi - Ketenci Otel arasındaki kısmı ve Hasan Işık Caddesi üzerindeki palmiyeleri budamaya başladı. 3 gün boyunca gece 02.00 - 10.00 saatleri arasında yapılan çalışmada İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve belediye zabıta ekipleri de alanda araç kontrolü için görev yapıyor.

Palmiye ağaçlarının yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemde çiçek açması ve bu çiçeklerin tozlaşması nedeniyle bu tarihlerde budaması gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten müdürlük yetkilileri, “Geçtiğimiz yıl; yangınlarda basralı çam ağaçlarının zarar görmesi üzerine besinleri azalan arıların palmiye tohumlarından beslenmesi nedeniyle geç budama yapmıştık. Ancak bu ağaçların budama zamanı bu aylardır. Çünkü palmiyeler çiçek açmakta ve tozlaşma meydana gelmektedir. Çiçek tozlarına karşı alerjisi olan vatandaşlarımız nefes almakta zorlanmakta ayrıca çiçeklerin tohuma dönüşmesiyle dökülen tohumlar zeminde kayganlaşma yaparak düşen ve yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır. Ayrıca kuruyan yapraklar düşerek tehlike oluşturmakta ve Palmiye ağaçlarımız her yıl mecbur sebeplerden dolayı düzenli olarak temmuz sonu ve ağustos ayı arasında budaması yapılmaktadır” bilgisini verdi.

Çalışmanın ana caddelerin ardından iç bölgelerde de yapılacağı belirtildi.