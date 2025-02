Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 2009 yılından itibaren yelken sporcusu yetiştiren ve katıldıkları tüm yarışlardan derece ve ödüllerle dönen Güney Ege Yelken Kulübü, 11 ve 12 yaşlarındaki üç öğrencisini önümüzdeki ay İzmir’de düzenlenecek Türkiye Yelken Şampiyonası’na hazırlıyor.

Marmaris’e bağlı Adaköy Mahallesi Aktaş mevkiinde bulunan Güney Ege Yelken Spor Kulübü’nün yelken okulunda eğitim gören 11 ve 12 yaşlarındaki üç öğrenci, Türkiye Şampiyonası’nda derece elde edebilmek için yağmur, rüzgar, güneş, soğuk demeden antrenörleriyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Dört yıldır yelken sporu ile ilgilenen 12 yaşındaki Semih Kalaycı; "Yarış süreci artık bizim için basit geliyor, çünkü alıştık. Arkadaşlarıma çok tavsiye ediyorum, eğlenceli aktivitelerimiz de oluyor. Yazın sürekli antrenman yapıyoruz, yelken eğitimi alırken de eğleniyoruz" diyerek, yarışta derece almak için çok çalıştıklarını belirtti. 11 yaşındaki Ayhan Şimşek ise yarışlara hazırlık süreci hakkında bilgi vererek, "Uzun süredir yapıyoruz, artık kolay geçiyor. Daha önce de yarışlara katıldım" dedi. İkinci yarışına gireceğini belirten 11 yaşındaki Çağan Rüzgar Sağlam da, "Her hafta sonu antrenman yapıyoruz. Zorlanmıyorum ve yelken sporunu çok seviyorum" şeklinde konuştu. 15 yaşındaki İsmail Sevgen ise son katıldığı yarışta Avrupa üçüncüsü olmasının ardından, "On yıldır yelken lazer sporu yapıyorum, on yıldır da yarışıyorum. Bu spor eğlenceli ve zevkli. Yelken yaparken mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. Hedefim milli takıma girmek" dedi.

Yelken antrenörlüğü de yapan Ahmet Eğin; "7 yaşından beri yelken dünyasının içindeyim. Üç dört yıldır antrenörlük yapıyorum. Kışın her hafta sonu antrenmanlarımızı yapıyoruz, gerekli taktikleri çalışıyoruz ve çocukların bu spora alışmalarını sağlıyoruz" diyerek, başarı beklentilerini dile getirdi.

"Karar verme becerilerini geliştiriyor"

Güney Ege Yelken Kulübü Başkanı ve antrenörü 51 yaşındaki Doğa Serhan Akalın; "Kulübümüzü 2009 yılında kurduk ve o günden bu yana sayısız yarışa katıldık, hem uluslararası hem de ulusal ve bölgesel yarışlarda yer aldık. Yüzlerce çocuğumuzu sporcu olarak yetiştirdik. Önümüzdeki 3 Mart’ta, Çeşme’de düzenlenecek Türkiye Yelken Federasyonu’nun Optimist Türkiye Şampiyonası’na üç sporcumuzla katılacağız. Son olarak Bodrum’daki yarışta, lazer sporcum Avrupa Cup’ta U-17 Avrupa üçüncüsü oldu. Çeşitli klasmanlarda sporcularımız var ve hedefimiz, 2026’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na lazer sporcusunu milli takıma sokmak. Ayrıca yedi yaşından itibaren çocuklarımıza lisans çıkarma hakkına sahibiz ve onlara eğitim veriyoruz. Marmaris’in doğal şartlarından dolayı, burada çocukların yelken sporuna ilgi göstermeleri bizler için çok önemli. Bu spor, çocukların gelişimi, özgüvenleri, el becerileri, düşünme yetileri ve karar verme becerilerini geliştiriyor. Biz de bu temele dayalı olarak sportif başarı elde etmeye çalışıyoruz" dedi. Akalın, bu spor dalında eğitim vermeye ömrünün sonuna kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.