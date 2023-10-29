23 Nisan Çocuk bayramlarında Marmaris’te 105 sokağı bayraklarla donatan 72 yaşındaki terzi Salih Yazgan 29 Ekim’in 100. yılında Selimiye Mahallesi’ne de Atatürk büstü hediye etti.

Marmaris’in bayrak dedesi olarak tanınan emekli terzi Salih Yazgan, taşındığı Selimiye Mahallesi’nde yine tüm sokakları Türk bayrakları ile donatarak mahalle sakinleri ile birlikte Cumhuriyet Korteji yaptı. Şarkılar ve marşlar eşliğinde yapılan törende Salih Yazgan, Selimiye Mahalle sakinleri ile birlikte getirdikleri Atatürk büstünü mahalle merkezine yerleştirdiler.

Emekli maaşlarından Türk bayrağı alan ve caddeleri süsleyen, Atatürk büstünü de kendi imkanları ile alan 72 yaşındaki Yazgan çok coşkulu ve gururlu olduğunu ifade ederek "Bu büstü Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna tüm mahalle sakinlerimiz ile birlikte Selimiye’mize hediye ediyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.