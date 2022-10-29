29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’ncu yılı için Marmaris’te düzenlenen resmi törende coşku ve gurur bir aradaydı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’ncu yılı için Marmaris’te düzenlenen resmi törende coşku ve gurur bir aradaydı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmaris’te coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla resmi tören Şehir Stadı’nda yapıldı. Uzun bir süre sonra tekrar statta yapılan törene vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, üstü açık araçla stadı dolayarak halkın bayramını kutladı. Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okuduğu, okulların, Halk Eğitim Merkezi’nin folklor ekiplerinin gösteriler sunması, vals ve tango gösterilerinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Aksaz Bandosu eşliğinde okulların, sivil toplum kuruluşlarının ve resmi kurumların gerçekleştirdiği geçidin ardından tören sona erdi.