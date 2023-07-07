Marmaris Belediyesi, kent bilgi sistemini bir adım öteye taşıyor. Dijital dönüşüm çerçevesinde 2020 yılında coğrafi ve kent bilgi sistemi çalışmalarına başlayan Belediye, şimdi de 360 derece ölçekli panoramik görüntü çekim ile ilçenin dijital ikizini oluşturuyor.

Kent bilgi sistemini teknolojiyle geliştiren Marmaris Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Dijital dönüşüm çerçevesinde 2020 yılında coğrafi ve kent bilgi sistemi çalışmalarına başlayan Belediye, şimdi de 360 derece ölçekli panoramik görüntü çekim ile ilçenin dijital ikizini oluşturuyor. Muğla’da bir ilk olan çalışmayla kent, özel donanıma sahip araç üzerinde bulunan lazer ve kamera ile taranarak dijital ortama aktarılacak.

Bu çalışmayla kentteki 320 kilometre yol ağının geçtiği İçmeler, Siteler, Armutalan, Çıldır, Hatipirimi, Kemeraltı, Çamdibi, Tepe, Sarıana, Beldibi ve Turunç mahallelerindeki çalışmayla tüm cadde, sokak, bulvar, bina görüntüleri ve binalar üzerinde yer alan kapı numaraları ve adres bilgileri belediyedeki coğrafi bilgi sistemi üzerinden ulaşılabilecek şekilde hazırlanacak.

Vatandaşa da açık olacak

Oluşturulan bu görüntüler web sitesinde bulunan kent rehberi üzerinden vatandaşların da kullanımına açılacak. Kamu kurumları ve özel kuruluşların adres ve yer tespiti gibi çalışmalarında referans olmakla beraber vatandaşın da sanal ortamda şehri gezmesine imkan sağlamış olacak. Öte yandan görüntüler belediyedeki sunucularda arşivlenerek ileriki tarihler için de bir referans olacak.

Hizmetleri kolaylaştıracak

Çekilen görüntüler ile sanal ortamda kontrol ve tespitlerin kolaylaşması birimler arası koordinasyonu hızlandırıp müdahale edilmesi gereken konularda kolaylık sağlarken; bu veriler sayesinde cadde ve sokaklarda bulunan kaldırım, bordür ve parke taşlarının durumu, genişlikleri de hesap edilerek yol bakım ve onarım maliyetleri de hesaplanabilecek. Firma yetkilisi ile birlikte ilk gün çekimlere katılan Marmaris Belediyesi İmar Müdürü Dinçer Evdaşı, “Kent bilgi sistemine entegre olacak bu çalışma Marmaris Belediyesi’nin dijital ikizi ortaya çıkacak” dedi.

"Marmaris’e hayırlı olsun"

Marmaris Belediyesi olarak Akıllı Kent Otomasyon Sistemlerine büyük bir yatırım yaptıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “E-İmar ve Kent Rehberi uygulamasının ardından 360 derece panoramik çekim çalışmasına başladık. Marmaris’in tüm cadde ve sokaklarını 3 boyutlu olarak görüntüleyeceğiz. Tüm bu çalışmalardan elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, şehrimizin dijital haritalanmasında kullanacağız. Adres ve konum aramalarında açık kaynak olarak halkımızın hizmetine sunacağımız proje, şehir planlaması çalışmalarımız için de güncel ve doğru verilerle sahadaki işimizi kolaylaştıracak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.