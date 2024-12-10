Muğla genelinde Cuma akşamı başlayan sağanak yağışlar sonrası en fazla yağış düşen ilçe Marmaris oldu. Marmaris’e Cuma akşamından bu bayana metrekareye 158.2 metreküp yağış düştü.

Cuma akşamı başlayan ve etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışın etkili olduğu alanlarda vatandaşlardın mağdur olmaması için yoğun mesai harcarken, 3 gün içinde Muğla’ya düşen yağış miktarı da belirlendi. Cuma gününden bu güne kadar Marmaris’e 158.2, Ula’ya 86.3, Köyceğiz’e 77, Menteşe’ye 59.8, Ortaca’ya 53.5, Milas’a 46.8 ve Dalaman’a 45 metreküp yağış düştü.

Tüm çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ediyorum.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyükşehir ve MUSKİ ekiplerimiz, yolların açık kalması, su taşkınlarının yaşanmaması ve vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Hepinizin içi rahat olsun, her duruma hazırlıklıyız ve bütün birimlerimizle görevimizin başındayız. İhtiyaç anında 444 48 01 numaralı çağrı merkezimizden bize anında ulaşabilirsiniz” dedi.