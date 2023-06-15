2024 yazında uluslararası özel bir turizm şirketine ait Mariella Cruise adlı gemiyle Marmaris’e 20 hafta boyunca yaklaşık 50 bin turist taşınacağı operasyona ilişkin çalışmada sona yaklaşıldı. Kruvaziyer turizminin uğrak noktalarından biri olmaya aday olan ilçeye uluslararası firma yıllar sonra cruise gemisi getirecek.

Marmaris’te ilçenin turizm gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar meyvesini veriyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay başta olmak üzere diğer turizm paydaşlarının katıldığı fuarlar ve yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu çerçevede dünyanın sayılı tur operatörlerinden biri olan firma ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. 2024 yaz sezonunda Mayıs - Ekim ayları arasında yapılacak cruise gemi turu ile Marmaris’e her hafta 2 bin 500 turist getirilmesi yönünde anlaşmaya varıldı. Mariella Cruise adlı gemiyle Marmaris’e 20 hafta boyunca yaklaşık 50 bin turistin taşınması Marmaris piyasasına büyük kazanç getirecek.

Marmaris Turizm Üst Kurulu Başkanı Ali Kırlı; firma yetkilileri Ian Paul Chapman, Jon Biddle, Sofie Ötgen ve Funda Örnek ile görüşerek çalışmanın detaylarını konuştu. 20 hafta boyunca yaklaşık 55 bin İngiliz misafirin ağırlanacağı operasyonda talebe göre gemi sayısının artacağı da kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ali Kırlı, “İlçe turizmi için çok olumlu bir gelişme. Kruvaziyer turizmi bizim destinasyonumuz için de son derece önemli. Firma yetkililerine ikinci ve üçüncü gemiler için de talebimizi ilettik. Onlar da bu talebimizi çok olumlu karşıladılar” ifadelerini kullandı.