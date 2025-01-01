Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl konserinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nı dolduran binlerce kişi yapay kar altında Rapsodi Grubu’nun şarkıları eşliğinde 2025’e girdi.

19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulan Yeni Yıl Panayırı’nda 10 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Marmaris Belediyesi yılın son gününde yeni yıl coşkusunu Marmaris’in yerel sanatçıları DJ Müfit Cessar ve Grup Rapsodi konseri ile taçlandırdı. Gece boyunca söylenen şarkı ve türkülerle eğlenen yüzlerce kişi yapay kar altında yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadı. Programın ilk saatlerinde DJ Müfit Cessar hareketli şarkılarla meydana gelenleri eğlendirdi. Saat 22.00’da ise sahneye Grup Rapsodi çıktı. Sevilen şarkıları seslendirerek Marmarislilere unutamayacakları bir gece yaşatırken Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vatandaşlarla birlikte yeni yıla merhaba dedi.

Saatler gece yarısına doğru yaklaşırken sahneye çıkan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Grup Rapsodi ekibine teşekkür ederek çiçek takdim ederken vatandaşların da yeni yılını kutladı. Burada bir konuşma yapan Ünlü; “Yeni yıla yeni heyecanlar, yeni umutlarla gideceğiz. İnşallah 2025 yılı hepimiz için 2024’ten daha iyi olur. Sağlık, mutluluk, Marmaris’imize bol işler getirir” diye konuştu. Gelecek yıl çok daha büyük ve farklı bir yeni yıl panayırı düzenleneceklerini de sözlerine ekleyen Ünlü, Marmaris’in sanatçılarını halkla buluşturmaya devam edeceklerini de ifade etti. Alanı dolduran vatandaşlarla birlikte 10’dan geriye sayarak yeni yıla giren Başkan Ünlü, 2025’in ilk şarkısını da sanatçılarla birlikte söyledi. Meydandaki etkinlik DJ performansıyla geç saatlere kadar devam etti.