Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 34.sünün düzenlendiği Marmaris yarış haftası devam ediyor. Yarışın ilk gününün tamamlanmasının ardından ikinci gününden itibaren yeni bir uygulamaya geçildi. Marmaris Uluslararası Yat yarışı teknik komite heyeti her yarış sonunda dereceye giren teknelerin yelken ölçümü, arma ve detay kontrolleri yapılıyor. Yarış öncesi deklare edilen bilgilerle uyup uymadığına bakılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen yarış haftasının teknik komite görevlisi Halit Meskin ‘ Yarışlar uygun rüzgarın başlaması ile gayet güzel ve keyifli geçiyor. Cuma günü sona erecek olan yarışlarda her günün sonunda dereceye giren yatların deklare edilen ölçülerde olup olmadığını ölçüyoruz’’ şeklinde konuşarak bilgi verdi.

‘Yarışların hakkaniyetli bir şekilde tamamlanmasını amaçlıyoruz’

MIYC Vice Komodoru ve Yarış Teknik Komite Başkanı Doğukan ‘Yarışların sonunda doğrultusunda her klasmanda birinci gelen teknenin IR sertifikasının değerlerinin kontrollerini yapıyoruz. Finiş yapan dereceye girmiş tekneleri özel bir bölüme alıyoruz. Bütün ekip ve yelkenlerini, armasını, tüm detaylarını ölçüp doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız buradaki adaletli yarışın doğruluğunu sürdürebilir, halde korumaktır. Ve bu uygulamadan herkes çok mutlu, çok memnun. Bundan sonraki yarışlarda da aynı sistemi uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan ölçümlerde çok fazla detay olduğunu belirten Kandemir ‘’Öncelikle teknelerin kullandığı birden fazla yelken var. Bu yelkenlerin en büyüklerini alıp deklare edildiği gibi ölçüleri aynı mı değil mi onları kontrol ediyoruz. Ardından direk, gönder, Baston gibi armalarını kontrol ediyoruz ve teknenin içine girip deklere edilmiş masa, sandalye, kapılar veya teknenin içinde fazla bulunan ekstra bir yelken var mı yok mu bunları kontrol ediyoruz’ dedi.

‘ Bilgilendirilenden farklı ölçümlerde derecelerini kaybetmeye kadar gidebilir’

Yarış Haftası Teknik heyet Başkanı Doğukan Kandemir ölçümlerin bildirilenden farklı bir sonuçta çıkması durumda ‘’ Edilenden farklı bir yelken, fazla bir ürün çıkarsa, kendilerine avantaj sağlayacak bir değişiklik varsa, biz teknik kurul olarak yarış, protesto, yarış, protesto kuruluna başvurup bu tekneyi protesto ediyoruz. Onlar da yarış, protesto. Kurul da bu farklılıkları değerlendirip bir karara varıyor. Bu karar diskalifiye etmek olabilir. Yeni bir reyting çıkartıp ona göre değerlendirmek olabilir. Onların vereceği karar doğrultusunda da sonuç belirleniyor. Şu ana kadar yaptıklarımız arasında. Bir teknede bir bant farklı çıktı. Onu başvurusu yapacağız. Diğer iki tekne deklare ettiklerinden daha küçük yelken kullanıyorlardı. Daha küçük yelken bizim için problem değil, çünkü onların dezavantajına olan bir şey. Tabii bu arada söylediğimiz farklılıklar 14 metrelik uzunlukta 3 santim, 5 santim gibi farklılıklar. Çok hassas ölçüler, küçük olursa zaten onun kendi dezavantajına olduğu için bizim onları protesto etmemiz gereken bir durum olmuyor. Ama büyük çıkarsa bu farklılığı bildirmek zorundayız‘’ diye konuştu.

‘ Ölçümler sonraki yarışlarda devam edecek’

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Vice Komodoru ve Yarış Teknik Heyet Başkanı Doğukan Kandemir bu ölçümlerin uzun zamandan sonra ilk defa yapıldığını belirterek ‘’Özellikle yarış haftasında bundan sonra bu tedbirlerin daha da arttırma niyetimiz var ki çok daha hakkaniyetli yarışlar yapılsın. Burada amacımız aslında katılan bütün teknelerin sertifika doğruluğunu sağlamak’’ diyerek kulübün yaptığı tüm yarışlarda dereceye giren teknelerin bu ölçümlere tabi olacağını belirtti.