Muğla’nın Marmaris ilçesinde 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının saniyeler içinde bir anda büyüdüğü görüldü.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının saniyeler içinde bir anda büyüdüğü görüldü.

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36’da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı. 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk çıktığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ormanlık alandan çıkan dumanlar ve saniyeler içinde alevlerin büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görüldü.