Marmaris Belediyesi, kardeş şehri Nijnekamsk ile EMITT’de buluştu.

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan Marmaris Belediyesi fuarın açıldığı günden bu yana birçok konuk ağırladı. Fuarın en göz alıcı noktalarından biri olan Marmaris standını ziyaret edenlerden biri de Marmaris Belediyesi’nin Tataristan’daki kardeş şehri Nijnekamsk heyeti oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la görüşen Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve heyeti akşam da Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk tarafından iftar yemeğinde ağırlandı. Programa Meclis Üyesi Ali Kırlı da katıldı.

Kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde karşılıklı yapılacak projelerin konuşulduğu buluşmada Başkan Mullin, Marmaris heyetini Haziran ayında Nijnekamsk’ta yapılacak kültürel etkinliklere davet etti.

Başkan Yardımcısı Öztürk de Nijnekamsklılara bu yıl yaz aylarında 2.si düzenlenecek Marmaris Kültür ve Sanat Festivali için davette bulundu. Görüşme sonunda Başkan Mehmet Oktay’ın da selamlarıyla heyete hediye sunan Başkan Yardımcısı Öztürk, heyetlerin en kısa sürede tekrar bir araya geleceğini belirtti.