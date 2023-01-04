Suyun niteliğini ve kalitesini korumak için Muğla genelinde çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Marmaris ve Milas ilçelerinde içme suyu kaynaklarında bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Suyun niteliğini ve kalitesini korumak için Muğla genelinde çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Marmaris ve Milas ilçelerinde içme suyu kaynaklarında bakım onarım çalışmaları yapıldı.

MUSKİ ekiplerinin Marmaris Bördübet ve Milas Çomakdağ Mahallerindeki su gözlerinde yaptığı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının tamamlaması ile birlikte mahallelerin kesintisiz su almaları sağlandı.