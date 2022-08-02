Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından gönüllü gruplar yanan ormanlara su, mama ve yem bırakıyor.

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından gönüllü gruplar yanan ormanlara su, mama ve yem bırakıyor.

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesinde yanan ormanlardan, yanmamış bölgelere giden yaban hayvanları ile evcil hayvanlara mama desteği sağlanıyor. ‘Kazasız Kul Olmaz’ ekibi kurucusu Zahrettin Çelik ve gönüllü arkadaşları, evcil ve yaban hayvanlara yem, su ile mama bırakıyor.

Yanan orman sahalarında yaşam alanı bulamayan birçok havyanın açlık ile karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, “İlk günden buyana ekibimizle beraber Mesudiye Mahallesi’nde yanan sahaları dolaşıyoruz. Hayvanlar kapkara olan ormanı gördüklerinden dolayı hayvanlar strese girerek ya yuvaların çıkmıyorlar ya da başka yere göç ediyorlar. Bu sırada hayvanlar büyük efor sarf ettiklerinden aç kalıyorlar. Bu noktada biz devreye girerek yem, su, mama dağıtımı yaparak bir nebzede olsa destek veriyoruz. Kurumların organize bir çalışması sonucu yangınlar söndürüldü. Yanan ormanlara hem soğutma çalışması yapıyoruz. Tabi ki güzel şeylere de tanık oluyoruz. Yanan ormanlarda dikkatli baktığımızda makilik olarak tekrar yeşerdiğini gördük ve çok şaşırdık. Yangından 10 gün sonra böyle güzel umut verici bir olaya şahit olmak bizleri mutlu etti. Piknik yaparken semaver mangal yakma konusunda dikkatli olmaları hatta yakmamaları konusunda vatandaşlara öneride bulunuyoruz. Doğa bize Allah’ın büyük bir lütfu. Çocuklarımıza küçük yaşta doğa sevgisini aşılamak çok çok önemli. Bütün Türkiye’ye geçmiş olsun” dedi.