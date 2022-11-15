Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında iki ayarı düzensiz göçmen olayında toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içerisinde 22, can salı içinde ise 26 olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi. Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisinde Türk karasularına Yunanistan güvenlik unsurları tarafından geri itilen 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.