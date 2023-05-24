Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl 2 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan İkinci Marmaris Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Her yıl Marmaris sınırları dahilindeki 14 antik kentten birini öne çıkarmayı hedefleyen MKSF, ikinci yılında odağına Amos Antik Kenti’ni aldı. Tarım için çok elverişli olmayan bir coğrafyada, günümüzde hâlâ geçerli ve çevreye duyarlı yöntemleri kullanarak elde ettikleri zengin ürünler sayesinde sanatla ilgili bir talebin yükseldiği kültürel bir gelişimi de sağlayan kentten ilham alan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023’ün teması, “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” olarak belirlendi.

Tamamı gönüllü festival komitesi tarafından hazırlanan “Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganı ile yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin basın toplantısında, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, festival koordinatörü Derya Ön, basın sözcüleri Ayşegül Uygun ve T. Murat Tamer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Yavuz Yılmaz ve sponsor kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, festivalin detaylı programı açıklandı. Amos Antik Kenti’nden ilham alarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023, 2 Haziran Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek açılış töreninin ardından, şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak vereceği açılış konseriyle başlayacak. Pek çok yıldız sanatçının ve ekibin konuk olacağı festival, aynı zamanda sergiler, söyleşiler, koro ve sokak konserleri gibi ücretli ve ücretsiz birçok farklı etkinlikle renkleneceği belirtildi.

Bu yıl yaşanan tüm felaketlerin ardından, festivalin ülkemizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmasını umut ettiklerini ifade eden festival koordinatörü Derya Ön, basın sözcüleri Ayşegül Uygun ve T. Murat Tamer ise festivalin geniş programı hakkında bilgileri aktardı.

Toplantıda söz alan festival sponsorlarından bir işletmenin Halkla İlişkiler sorumlusu Kemal Göktaş ‘’ Sponsorlarından olmaktan gurur duyduğumuz güçlü umutlarla yeniden yeşerecek gelecek için, Akdeniz’in eşsiz doğasında kültür ve sanatla şekillenen heyecan dolu bir hareket oluşturuyor. Bu harekete katılan destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

"Tamamen gönüllülük esası ile oluşturulan bir festival"

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Festival Koordinatörü Derya Ön ‘’Yaklaşık bir yıldır festival hazırlıkları yaptıklarını, tamamen gönüllülük esasına dayalı 12 kişilik festival kurulu 30 kişilik üye ve 40 gönüllü ile festivalin programını hazırladıklarını belirterek ‘’ 12 kişilik kurulumuz ile sanat festivalinin dallarını oluşturup, ona göre branşlara ayrılıyoruz. Her kurul üyesi gelecek olan sanatçıların ve tarzları belirleyip hazırlıklarını tamamlayıp ilgili kişiler ile iletişime geçerek planlamamızı tamamlıyoruz. Gönüllülerimize ve destek veren sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ‘’ şeklinde konuşarak sanatseverlerin desteklerini beklediklerini iletti.

"Marmaris festivale hazır, bu yıl geçen yıldan çok daha güzel olacak"

MAKSAD yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür ederek Festivalin Marmaris’te kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde istikrarı yakalayan bir etkinlik olmasını arzu ettiklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ‘’ Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Marmaris kültür ve sanat Festivali’ne Marmaris olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Marmaris’in bu tarz festivallerle organizasyonlarla gündemde olmasını istiyoruz ve inanıyorum ki bu festival tamamen kalıcı hale gelip gelenekselleştirilecek. Otellerimizle mekanlarımızla her yönüyle hazırız ve turizme de olumlu katkıları olacağını düşündüğümüz bir festival. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımızda hakikaten gerek kent yaşayanlarımızdan gerekse de gelen misafirlerimizden buna dair çok olumlu geri dönüşler aldık ve bunlar da bizim motive etti. Bu seçim tarihinin bizim bu organizasyona başladığımız dönemde belli olmaması gerekse de yaşadığımız Maraş merkezli deprem felaketi bir miktar aksamalara yol açtı. Ancak biz emin adımlarla festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu yıl geçen yıldan daha güzel olacak ‘’ diyerek yerli ve yabancı herkesi festivale davet ettiğini söyledi.