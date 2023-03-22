Geçtiğimiz ay meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yaşanan büyük yıkımın ardından başlayan turizm sezonu, işletmecileri umutlandırmaya devam ediyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, geçtiğimiz günlerde katıldıkları Polonya ve Danimarka Turizm Fuarları’nın oldukça umut verici olduğunu söyledi.

Yaşanan deprem afetinin ardından, 17 Mart tarihinde İngiltere’den kalkan ilk charter seferinin Dalaman Havalimanı’na inmesiyle bu yıl erken başlayan turizm sezonu Marmaris’te yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yıl bölgeye rekor sayıda turist beklendiğini vurgulayan MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Danimarka ve Polonya Turizm Fuarları sonrası görüşlerini aktardı.

“Danimarka fuarı umut verici geçti”

Marmaris’i ziyaret eden turistlerin İngiltere, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere turizmde pazar sayısının kısıtlı olduğunu belirten ve pazar çeşitlendirme amacıyla çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Ayhan; “Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığımız İskandinavya’nın en büyük turizm fuarı olan Ferie For Alle’de Belediye, GETOB ve Dalaman Havalimanı iş birliğinde bir kez daha stant açarak Marmaris’imizi tanıttık. Tur operatörü ve havayolu firmalarının üst düzey yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimli geçti. Bölgenin önde gelen tur operatörleri ile bir araya geldik. Önümüzdeki yıl uçuşların artırılması ve Kopenhag-Dalaman hattına alternatif olarak Billund-Dalaman hattının da açılması hususunda operatörlerle birlikte çalışmalar yürüteceğiz. İskandinav turisti tekrar kazanmak için sabırlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Polonya pazarını da ekleyeceğiz”

Bu yıl ilk kez Varşova Turizm Fuarı’na katıldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Ayhan; “Belediyemizle iş birliğinde ilk kez Polonya Fuarı’ndaydık. 40 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip olan Polonya’da her yıl 5 milyona yakın insan tatile çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde Polonyalı turist ülkemizi ziyaret ederken Dalaman’a yalnızca 24 bin yolcu inmiş. Her yıl büyüyen böylesine önemli pazarda maalesef çok gerideyiz. Bölgenin en önemli tur operatörleri olan Coral, Rainbow, JoinUp ve İtaka ile görüştük. İlk görüşmeler oldukça verimli geçti. Tur operatörleri ile Marmaris tanıtımının daha yoğun yapılması ve uçuş sayılarının artırılması yönünde sezon sonu masaya oturacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Ayhan ayrıca destinasyon tanıtım ve pazarlama çalışmalarında ortaya konan iş birliği nedeniyle Marmaris Belediyesi, GETOB ve YDA Dalaman Havalimanı’na teşekkür etti.