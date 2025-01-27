Marmaris, bu yıl 28. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te geniş bir katılımla yer alacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 28. kez kapılarını açacak. 5-7 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda Marmaris de geniş bir katılımla yer alacak.

Marmaris Belediyesi ile birlikte Marmaris Ticaret Odası, oteller ve seyahat acentelerinin aynı alanda Marmaris’in tanıtımı yapacağı fuar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Marmaris Belediyesi ve Marmarisli turizmciler Salon 7 Stand 7241’de misafirlerini ağırlayacak. Stantta 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’da da bir açılış kokteyli düzenlenecek. Marmaris’in eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğası, tarihi ve kültürüyle tüm güzelliklerinin ziyaretçilere anlatılacağı fuarda Marmaris’in her mevsim tatil yapılabilecek bir destinasyon olduğu vurgusu yapılacak.

Her yıl yüzlerce katılımcı ve on binlerce ziyaretçiyi Emitt Fuarı’nın Marmaris’in tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlarda paydaşlarımızla birlikte Marmaris’i en iyi şekilde temsil etmeye ve tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Emitt Fuarı da dünyanın en önemli fuarlarından birisi. Burada da bölgemizi en iyi biçimde tanıtacağız. Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz” dedi.