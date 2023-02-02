Marmaris Ticaret Odası (MTO), otel ve seyahat acentesi işletmecisi üyelerinden gelen talepler çerçevesinde Marmaris İllüstrasyon Turizm Haritası hazırladı. Artık Marmaris’i gezmek isteyenler haritada ihtiyaç duyacağı tüm yönlendirmeleri bulabilecek.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), otel ve seyahat acentesi işletmecisi üyelerinden gelen talepler çerçevesinde Marmaris İllüstrasyon Turizm Haritası hazırladı. Artık Marmaris’i gezmek isteyenler haritada ihtiyaç duyacağı tüm yönlendirmeleri bulabilecek.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından çizer ve yazar Behzat Taş ve karikatürist Cemil Cahit Yavuz tarafından hazırlanan illüstratif haritada tüm yarımada ve Marmaris merkezi ile Armutalan ve İçmeler bölgesine yer verildi. Marmaris’in doğal, tarihi, kültürel unsurları ile yöresel ürünleri ve alternatif turizm faaliyetlerinin resmedildiği harita hakkında konuşan MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan; “Üyelerimizin bir süredir Marmaris Haritası hazırlanması konusunda talepleri vardı. Güzelliğini anlatmaya kelimelerin yetmediği Dünya’nın İncisi Marmaris’imizi gelen misafirlerimize farklı bir bakış açısı ile sunmak istedik. İki kıymetli sanatçımızın uzun emekleri sonucu Marmaris’i sanatsal ve eğlenceli bir gözle anlatan güzel bir çalışma ortaya çıktı. İlçemizi ziyaret eden misafirlerimizin tatilleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri tüm yönlendirmeleri ihtiva eden bu haritanın sektöre faydalı olmasını umuyor, tüm turizm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Üzerinde herhangi bir marka unsuru bulunmayan haritanın telif hakları Marmaris Ticaret Odası’na ait olup, üyelerimiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamak kaydı ile ihtiyaçları kadar çoğaltarak kullanabilir. Vatandaşlarımız haritaya https://harita.mto.org.tr sitesinden üye bilgilerini girerek ulaşabilirler" dedi.