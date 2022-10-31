Marmaris Ticaret Odası seçimlerinde tek aday olarak mavi liste ile katılan mevcut Başkan S. Mutlu Ayhan tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi.

Marmaris Ticaret Odası seçimlerinde tek aday olarak mavi liste ile katılan mevcut Başkan S. Mutlu Ayhan tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi.

Marmaris Ticaret Odası Organ Seçimleri oylaması yapıldı. “Mavi Liste’’ ile seçimlere katılan Süleyman Mutlu Ayhan kullanılan bin oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan Ayhan seçim sonrası yaptığı açıklamada, ’’Üyelerimizin oylarının tamamını bana vermeleri ve beni desteklemeleri onur verici. Şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerin daha da üzerine çıkarak çok daha verimli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz ’’ diyerek teşekkürlerini iletti.