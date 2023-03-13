Muğla Odaları ve Borsa Ortak Toplantısı’nda konuşma yapan Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Ülke olarak son 3 yılda salgın, yangın, sel, deprem gibi peş peşe yaşadığımız afetlerin ardından nihayet 2023 yılında bereketli bir turizm yılı bizi bekliyor” dedi.

Geçtiğimiz gün Muğla’da, Muğla Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Muğla Valisi’nin de katıldığı toplantı sırasında bir konuşma yapan MTO Başkanı Ayhan yaşanan deprem afetinin ekonomik tahribatını gözler önüne serdi. Başkan Ayhan, en kısa sürede toparlanma yaşanabilmesi için turizm sektörüne çok iş düştüğünü belirtirken, 2023 yılından çok umutlu olduklarını ekledi.

Başkan Ayhan, yaklaşık 2 milyon koltuğun Dalaman Havalimanı’na arz edildiğini, bu sayede Marmarisli turizmcinin nihayet yüzünün güleceğini ifade etti. Ayhan şu bilgileri verdi; “Ekim ayı sonuna dek Dalaman Havalimanı’na Birleşik Krallık’tan 1 milyon 280 bin, Rusya’dan 252 bin, Ortadoğu ülkelerinden 133 bin ve diğer Avrupa ülkelerinden 335 bin olmak üzere toplam 2 milyon koltuk arz edildi. Sezonu bu rakamlarla tamamlayabilirsek ekonomimiz için büyük bir canlanma olacağına inanıyorum.”

Deprem bölgesinden tahliye edilen ve Muğla’da misafir edilen depremzede vatandaşlarımızın yaklaşan turizm sezonu öncesi mağduriyet yaşamadan alternatif bir konaklama bölgesine taşınması için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Ayhan, Oda üyelerine bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. “Resmi rakamlara göre 48 bin kişinin hayatını kaybettiği, BM raporuna göre 600 bine yakın konut ve işyerinin yıkıldığı, 2 milyon 700 bin kişiyi yerinden eden ve zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı öngörülen deprem afeti sürecini yaşıyoruz. Yaklaşık 1 aydır afetzede vatandaşlarımızı misafir eden otelci üyelerimizden tur operatörleri ile garantili kontratları olan, ön ödeme almış, ödemesi yapılmış rezervasyonları olan üyelerimiz var. Turizmci üyelerimiz zaten pandemi kısıtlamaları, yangınlar ve artan maliyetler nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçiyor. Sağ olsunlar her ihtiyaç olduğunda ellerini taşın altına koyuyorlar. Gerek üyelerimizde herhangi bir mağduriyet oluşturmama gerek evini kaybetmiş vatandaşlarımızı açıkta bırakmayacak bir formülün bir an önce ilgili bakanlıklar tarafından devreye alınması gerekiyor. Biz konuyla ilgili talebimizi Birliğimize ilettik “dedi.

Yaşanan deprem afeti sonrasında Muğla’nın da 1. Derece deprem kuşağında yer alması tekrar gündeme geldi. Başkan Ayhan, neredeyse yağışsız geçen kış ayları sonrasında kuraklığın kapıda olduğuna da dikkat çekti. Ayhan şöyle devam etti; “Maalesef sürekli afet, salgın, yangın, yüksek enflasyon gibi sorunlarla uğraşıyoruz. İlimizi etkileyen ciddi bir iklim krizi ve kuraklık tehdidi yaz aylarında başımızı ağrıtacak gibi duruyor. Şubat ayı başında birkaç gün hariç neredeyse kış mevsimi yaşamadık. Diğer taraftan ciddi bir göç ve kaçak yapılaşma sorununu gündemimize alacak fırsatı dahi bulamıyoruz. Önümüzdeki günlerde Muğla Odaları ve Borsa olarak bu sorunları hep birlikte gündemimize alma ve aksiyona geçme niyetindeyiz. Muğla’ya sahip çıkmaya ve tüm üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz” dedi.