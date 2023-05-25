Muğla’nın Marmaris ilçesinde ÖSYM başkanlığı temsilcileri, il sınav koordinatörlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü artık sınav merkezi olan Marmaris’te bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yüksek öğretime geçiş ve devlet memurluğuna geçiş sınavları için önceki yıllarda Muğla’ya giden Marmarisli öğrenciler artık sınav merkezi olan ilçedeki 14 okuldan birinde sınava girebilecek. ÖSYM Başkanlığı tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihinde Marmaris’te 14 okulda gerçekleştirilecek olan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavları için ÖSYM Başkanlığı temsilcileri, Doç. Dr. Ahmet Kesgin (ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı), Hayati Koca (ÖSYM Sınav Binaları Atama Sorumlusu), Halil Şengün (ÖSYM Başkanı Danışmanı), Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş (ÖSYM Muğla İl Sınav Koordinatörü), Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Ünal Bozyer (ÖSYM Muğla İl sınav merkezi METEKSAN Sorumlusu) ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa’nın katılımları ile, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nde okul müdürleri ve müdür yardımcılarına ‘Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. İlçede sınava girecek öğrenciler ve gözetmen öğretmenler hakkında bilgiler verildi. Marmaris’te bu yıl 2 bin 700 öğrencinin yüksek öğretim sınavına gireceği öğrenildi.