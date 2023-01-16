Muğla’nın Marmaris ilçesinde Doğa Gönüllüleri ve Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bir ortak çalışmaya daha imza attı. Uzunyalı sahilinde temizlik çalışması yapan gönüllüler ve belediye ekibi 6 traktör römorku dolusu çöp topladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Doğa Gönüllüleri ve Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bir ortak çalışmaya daha imza attı. Uzunyalı sahilinde temizlik çalışması yapan gönüllüler ve belediye ekibi 6 traktör römorku dolusu çöp topladı.

Marmaris Doğa Gönüllüleri ve Temizlik İşleri ekipleri daha önce de ortaklaşa yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Daha önceleri yanan ormanlık alanlarda, karayolu kenarlarında ve seyir tepelerinde temizlik seferberliği gerçekleştiren gönüllüler ve belediye ekipleri bu kez Uzunyalı Sahili’ni temizledi. Ekip, sahil boyunca sigara izmariti, plastik, cam atık gibi çöplerin yanı sıra yağmur ve fırtına nedeniyle sahile gelen ağaç parçaları ve diğer atıkları da topladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca sahili temizleyen her yaştan gönüllü 6 traktör römorku dolusu çöp topladı.

Daha önce de ağaç dikme ve temizlik gibi çevre faaliyetlerinde bulunan gönüllüler “Bugün de Marmaris sakinlerinin çok yoğun kullandığı bir alanda temizlik çalışması yaptık. Sahile atılmış binlerce atık topladık. İnsanlardan tek bir ricamız var. Buranın güzelliklerini yaşarken arkamızda çöp bırakmayalım” dedi.