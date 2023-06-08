Havaların ısınması ile birlikte Türkiye’nin gözde turizm beldelerinin başında gelen Marmaris’te plajlar temizlenerek sezona hazırlandı. Engellilerin de düşünüldüğü halk plajlarında çocuklar büyüklerle birlikte mıntıka temizliği yapıp halk plajlarına sahip olduğu mavi bayrakları çekti.

Turizm sezonu öncesi ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile ciddi bir tanıtım çalışması yapan Marmaris Belediyesi, turistleri ağırlamaya başladı. 2023 yılı turizm sezonundan oldukça ümitli olan ve tüm hazırlıklarının tamamlandığı Marmaris’te plajlar da pırıl pırıl yapıldı. Mavi Bayrak sahibi olan Marmaris Belediyesi’ne ait iki halk plajı bu sene de mavi bayrak asmaya hak kazanırken temzilik çalışmalarının ardından plajların mavi bayrakları törenle göndere çekildi.

Çocuklar örnek oldu

Gelecek için temiz ve korunmuş çevrenin önemine dikkat çeken Marmarisli çocuklar, büyükleri ile birlikte sahilde mıntıka temizliği yaptı. Çevrenin korunması için büyüklere mesajlar da veren miniklerin çalışmaları renkli görüntüler oluştururken sezona hazırlanan plajlarda vatandaşlar güneşlenip deniz keyfi yapmaya başladı.