Son iki yıldır büyük orman yangınlarının yaşandığı, 5 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı Muğla’nın Marmaris ilçesi Orman İşletme müdürlüğü ekipleri yeni yangınların çıkmaması adına ilçe girişlerinde sürücülere broşürler dağıtıp yangınları önleyici tedbirleri anlattı.

Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktası ve Marmaris ilçe girişinde, orman yangınlarını önlemek adına alınan tedbirler dahilinde Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Müdür yardımcısı Volkan Aydın, Orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri ellerinde ’yeşili siyaha döndürme, orman yanarsa yaban hayvanlarının yuvası yanar, orman yanarsa soluyacak havamız kalmaz’’ gibi orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için kuralların yazdığı broşürleri, ve üzerinde hatırlatıcı notların yazdığı araç kokusu ile çocuklu ailelere de balon hediye etti. Özellikle mangal, ormanda ateş yakmama, yol kenarlarına çöp atmama, yanan izmariti söndürmeden atma, cam şişe atma gibi bilgilerin olduğu broşürün verildiği vatandaşlar karşılarında orman İşletme müdürlüğü ekiplerini görünce daha dikkatli davranacaklarını belirttiler.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin yaz sezonun gelmesi ve kurban bayramı tatili sebebi ile ilçede yoğunluk oluştuğunu, ilçeye giriş yapanların uyarıları dikkate alacağını umduğunu belirtip ‘ormanları korumak hepimizin vatandaşlık görevi, seyahat esnasında yola çöp, yanan izmarit, mola verdiğiniz yerde mangal yakmak, ateş yakmak çok tehlikeli. Hem vatandaşlarımızın tatilinin güzel geçmesi hem de ormanlarımızın güzelliği bozulmaması açısından dikkat edilmesi gerekenleri vatandaşlarımız ile paylaştık ‘’ diyerek vatandaşları dikkatli olmalarına karşı uyarıp kurallara uymayanları ve bir duman dahi olsa görenleri 112 ya da 172 numaralı ihbar hatlarını aramalarını rica etti.

Ekipler ayrıca Marmaris’te ormanlara izinsiz olarak girişlerin Muğla Valiliği tarafından alınan kararla, 31 Ekim’e kadar yasak olduğunu ve özellikle ormana yakın alanlarda kamp yapmak, ateş yakmanın idari para cezasının yanı sıra hapis cezasına kadar ağır cezaların olduğunu önemle hatırlatmak istediklerini belirttiler.