Muğla’nın Marmaris ilçesinde hafta sonu şiddetli sağanak yağış sonrası İçmeler ve Armutalan bölgesindeki dağlardan denize dökülen çamurlu suyun oluşturduğu çamurlu görüntü yerini mavi ve turkuaza bıraktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hafta sonu şiddetli sağanak yağış sonrası İçmeler ve Armutalan bölgesindeki dağlardan denize dökülen çamurlu suyun oluşturduğu çamurlu görüntü yerini mavi ve turkuaza bıraktı.

Marmaris ilçesinde 27 Ocak’ta öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış İçmeler Mahallesinde taşkına neden olmuş ve bazı evleri su basmıştı. 2021 yılında çıkan orman yangınında tamamen yanan İçmeler Mahallesindeki dağlık bölgelerden İçmeler Mahallesine akan yağmur suları toprağı da sürükleyerek çamur deryasına dönüştü.

Dağlardan denize dökülen çamurlu su Marmaris körfezini kahverengiye bürümüştü. İki gün süren denizdeki kahverengi görünüm yerini tekrar mavi ve turkuaza bıraktı. Cuma günü dron pilotu Metin Ülker tarafından çekilen çamurlu denizin görüntüsü sonrası mavi ve turkuaz görüntü de yine dron pilotu Burkay Şahin tarafından görüntülendi.