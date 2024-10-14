Kızılbük Thermal Wellness Resort, balo ve konferans salonlarından oluşan yaklaşık 950 kişi kapasiteli kongre merkezi ile Marmaris’te, turizm sezonu dışında da binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Muğla’nın gözde turizm bölgelerinden biri olan Marmaris Kızılbük GYO uzmanlığıyla, İçmeler bölgesinde dört mevsim turizm hedefiyle yola çıkan Kızılbük Thermal Wellness Resort, özel tasarıma sahip 950 kişi kapasiteli kongre merkezi ile bölgenin kongre turizminde önemli rol oynamaya hazırlanıyor.

“Muğla’da kongre turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz”

Ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar ile hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçilerin ağırlandığını ve kongrelerin bölge tanıtımına da katkı sağladığını belirten Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik “Marmaris, doğal güzellikleri, denizi, tarihi ve kültürel yapılarıyla yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayan bir lokasyon. Ancak biz her zaman Marmaris’i deniz tatili ile özdeşleştirdiğimiz için, potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyoruz. Kongre turizminin yalnızca yurt içinde elde ettiği gelirde, son yıllarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. İstanbul, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) verilerine göre, geçtiğimiz yıl dünya kongre şehirleri sıralamasında Avrupa’da 4 sıra, dünyada ise 2 sıra yükseldi. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’ndan (ICVB) yapılan açıklamaya göre; 2023 yılında 72 kongreye ev sahipliği yapan İstanbul, dünya kongre şehirleri içinde yükselerek son 8 yılın en iyi performansını gösterdi. Megakent, bu kongre istatistiği ile Avrupa’da 16’ncı, dünyada ise 21’inci sırada yer aldı. Nihai hedef ise, ilk 10 şehir arasına girmek. Türkiye’de İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerin kongre turizminden aldığı payı, Muğla da yeni tesislerle çok rahatlıkla alabilir. Projemizde yer alan Convention Center’da ağırlayacağımız yerli ve yabancı misafirlerimize bölgenin güzelliğini tanıtacağız ve Marmaris’in kongre turizminden de pay alması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“3’e bölünebilir, 950 kişi kapasiteli kongre merkezi”

Son teknoloji ürünlerle donatılan kongre merkezinin gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlanacağı imkanlara sahip olduğunun kaydeden Mahmut Sefa Çelik, kongre merkezinin özelliklerini şöyle sırladı: “Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 3 bin metrekare alana kurulacak balo ve konferans salonundan oluşan alanlarımız ile Marmaris’i Türkiye’nin önde gelen kongre ve konferans merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Özel bir tasarıma sahip 950 kişi kapasiteli kongre merkezimiz aynı anda 3’e bölünebilir şekilde ihtiyaca göre tasarlanabiliyor ve ayrıca 5 büyük toplantı odasını özel iş toplantıları, basın toplantıları ve ihtiyaca yönelik etkinler için kullanıma sunuluyor.”

“Hedefimiz Marmaris’i etkinlik turizminde ön plana çıkarmak”

Türkiye’de turizmi 12 aya yaymak ve ülkeye nitelikli turist çekmek hedeflerinde, kongre turizminin büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, “2024 yılının ilk 8 ayında Marmaris Belediyesi’nde 500 çiftin nikahı kıyıldı. Bu süreçte yabancı uyruklu 76 nikah gerçekleşti. Tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleri ve eşsiz havasıyla Marmaris, hem özel günler hem de iş dünyası için tercih edilen bir destinasyon haline geliyor. Kongre ve etkinlik için ülkemize gelen kişiler, genellikle üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Biz de kongre turizmi sayesinde, iş dünyasını Marmaris’e çekmeyi hedefliyor ve sonrasında tatil için de bölgemizi tercih edeceklerini düşünüyoruz. Nitelikli turisti 12 ay boyunca ülkemize ve bölgemize çekmek için, kongre turizmine destek verilmesi şart. Bizler de bu potansiyeli arttırmak ve Marmaris’i etkinlik ve kongre turizminde öne çıkarmak adına, çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.