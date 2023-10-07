Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük mevkiinde bulunan, daha önce defalarca mühürlenen ve son olarak mahkemeden aldığı kararla inşaatına devam edilen alandan yükselen toz bulutları çevrecilerin ve bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Zaman zaman yangın zannedilerek paniğe de neden olan toz bulutlarının bölgedeki inşaat nedeniyle her gün yaşandığını belirten çevre sakinleri, bölgedeki yapılaşmanın denetlenmesini istedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde Sinpaş GYO AŞ tarafından yapımı devam ederken daha önce Belediye tarafından defalarca mühürlenen, ancak firmanın mahkemeden aldığı karar ile çalışmalarını sürdürdüğü devre mülk ve otel inşaatının bulunduğu alandan sık sık toz bulutları yükseliyor. Dağdan denize doğru dökülen kum ve kaya parçaları bir yandan denizin rengini değiştirirken, diğer yandan da orman yangınları dolayısıyla teyakkuzda bulunan söndürme ekiplerinin de zaman zaman hareketli anlar yaşamasına neden oluyor.

Bölgeden yükselen toz bulutunu yangın dumanı zanneden pek çok vatandaşın yangın ihbarında bulunduğunu belirten söndürme ekipleri, "Bölgeden sürekli ihbar geliyor. Yangın olması ihtimaline karşı hemen ihbar konusu bölgeye gidiyoruz. Dumanların ateşten değil bölgede yıkımlardan oluşan toz bulutlarından kaynaklandığını görüyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.