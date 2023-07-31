3. Marmaris Kitap Günleri kitapseverleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Saman İskelesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin hafta sonu konukları Şükrü Erbaş ve Sinan Meydan oldu.

Ünlü şair ve yazar Şükrü Erbaş ve tarihçi yazar Sinan Meydan, 3. Marmaris Kitap Günleri çerçevesinde okurlarıyla buluştu. 29 Temmuz Cumartesi günü kitap günlerinin konuğu olan Şükrü Erbaş, Atatürk Meydanı’nda kurulan sahnede söyleşi gerçekleştirdi. Ardından okurları için kitaplarını imzaladı. 30 Temmuz Pazar günüyse Cumhuriyet Tarihi ve Atatürk üzerine araştırmalarıyla tanınan ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan Marmarisli okurlarıyla bir araya geldi. Meydan söyleşisinde Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinden kesitler sundu. Söyleşiyi dinleyenler arasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yer aldı.

Tüm kitapseverleri 10 Ağustos’a kadar Saman İskelesi’nde devam edecek etkinliğe davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Birbirinden önemli yazarlarımızı Marmaris Kitap Günleri’nde ağırlamaya devam ediyoruz. Kitapseverlerle bir araya gelip kültür ve sanat dolu günler paylaşıyoruz. 3. Marmaris Kitap Günleri’nin konuğu olan Şükrü Erbaş ve tarihçi yazar Sinan Meydan keyifli söyleşilere imza attılar. Kendilerine etkinliğimize katılımları için çok teşekkür ediyor, tüm halkımızı bir kez daha kitap günlerine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.