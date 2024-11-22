Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya, 24 Kasım Öğretmen günü ve haftası vesilesi ile ilçedeki okulları ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 24 Kasım öğretmenler haftası sebebi ile, ilçede bulunan tüm devlet okullarını, özel okulları , halk eğitim merkezini ,hafta boyunca teker teker ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrenciler ile buluşup sohbetler eden Kaya, tüm öğretmenlerin anlamlı gününü kutladığını iletti. Kaymakam Kaya , okullarda yaptığı ziyaretlerde okul müdürlerinden de eksik ve ihtiyaçlar ile ilgili bilgi edinirken, okul kantinlerini de denetleyerek uyulması gereken kuralları hatırlattı.