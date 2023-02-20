Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerinden etkilenen illerden, Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen ve hastanede çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören depremzedeleri Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerinden etkilenen illerden, Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen ve hastanede çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören depremzedeleri Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ziyaret etti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, bugüne kadar 649 depremzedenin ayakta, 12 depremzedenin de yatarak tedavi görüp 6’sının taburcu olduğu Marmaris Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesi Hastane Başhekimi Operatör Doktor Beyin Cerrahisi uzmanı Niyazi Taşkıran’dan bilgi alan Kaymakam Aksoy ziyaret ettiği çocuk hastalara oyuncaklar, yetişkin hastalara da kişisel hijyen seti hediye getirdi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve hastane idari kadrosunun eşlik ettiği ziyaretlerde Kaymakam Aksoy hastalara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Kaymakam Aksoy hastalar ve hasta yakınları ile teker teker sohbet ederek “Devletimiz, milletimiz çok güçlü, bugünler geçecek çok kısa sürede ayağa kalkacağız sizlerin sağlığı yerinde olsun. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Depremzedelere moral veren kaymakamın ziyaretinden memnun kalan depremzede hastalar ve yakınları da teker teker teşekkürlerini sunarak teşekkür etti.