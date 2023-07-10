Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi arasında, Marmaris İpek Böcekçiliğini Geliştirme Kooperatif Ürünlerinin Ulusal ve Uluslararası Tanıtım Projesi protokolü imzalandı.

Protokolde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Kadın kooperatiflerimize öncelik vermemiz gerektiğini sürekli söylüyorum. Kadın eli ve kadın emeğinin bu çalışmalarda yer alması gerekiyor. Gelişime açık bir kooperatifsiniz. Moda sektörünü karşılama konusunda Muğla yetersiz kaldığı için ipek böcekçiliği eskiye göre geriye düştü. Bunu yeniden geliştirmek istiyoruz. Muğla’da mikro şövanizim var. Herkes kendi ilçesi dışında bir şey düşünmüyor. Bu nedenle üretimde Muğla olamıyoruz. Bunu bırakıp birleşmek gerekiyor. Marmaris’teki kadınlarımız Bodrum için bir ürün üretilebilir. Örneğin Marmaris’te Bodrum için hediyelik eşya üretilebilir. Bunu bir öneri olarak söylüyorum. Farklı ilçelerde gerçekleştirilecek ipek böcekçiliği çalışmalarını yapan üreticiler, güç birliği ile iletişime geçecek. Kooperatifler birbirleri ile uyuşan dallarda işbirliği yapacaklar. Bu ağı örerek güç birliği oluşturmamız gerekiyor. Biz bu işe toprak tahlili ile başladık. Muğla’nın toprak haritasını çıkarıyoruz. Toprak tahlil laboratuvarımızda data oluşturuyoruz. Bu data hangi toprakta, hangi hava şartlarında hangi üründen daha çok gelir elde edilebileceğini bize gösteriyor" dedi.

Muğla’da faaliyet gösteren Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğince; Marmaris Armutalan Mahallesindeki 128,64 metrekare taşınmaz ve içinde bulunan 43,52 metrekare binanın kooperatif ile ortaklaşa kullanılarak bölgede üretimi yapılan tarımsal ve diğer ürünlerin sergilenmesi, sunumu ve tanıtımının yapılması hedefleniyor.