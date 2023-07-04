Marmaris İçmeler Mahallesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesine devredilmesine rağmen uzun süren hukuki süreç ve proje onay işlemlerinin ardından ihale işlemleri tamamlanarak 19 Milyon 465 Bin TL’lik yapım işine başlanıyor. Proje çerçevesinde tesisin sahil kısmında düzenlemeler yapılarak kafe, eğitim binası, plaj alanları ve otopark yapılarak hizmete açılacak.

Onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalar başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tesis için farklı kurum ve kuruluşlar tarafından davalar açılırken bu bölgede yapılacak olan çalışmalar için proje çalışmaları ve onay süreçleri işletildi. Süreçlerin tamamlanmasının ardından tesiste düzenleme çalışmalarına hemen başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 7 Mart 2023 tarihinde ihale yaptı. İhaleye yeterli katılımın sağlanamaması üzerine rekabet şartları oluşmadığından ve şeffaflık ilkeleri gereğince 4 Mayıs’ta tekrar ihale yapılarak 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Çevre düzenlemesi ve sosyal alan düzenlemeleri yapılacak

İzin ve ihale süreçlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede çalışmalar başlatıldı. 2 etap olarak düşünülen projenin ilk etabında kıyı bölgesinde güvenlik binası yenilenecek, 2 adet eğitim binası, büfe, WC ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından tesis hizmete açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.