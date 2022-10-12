Muğla Süper Amatör Futbol Ligi’nin iddialı ekiplerinden Marmaris Gençlikspor, 2 günlük iznin ardından sezon hazırlıklarına öğleden sonraki antrenmanla yeniden başladı.

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Muğla Süper Amatör Futbol Ligi’nin iddialı ekiplerinden Marmaris Gençlikspor, 2 günlük iznin ardından sezon hazırlıklarına öğleden sonraki antrenmanla yeniden başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, haftanın ilk idmanında teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Doğan Şahin, 23 Ekim’de Ortaca Belediyespor’la oynanacak ligin ilk karşılaşmasına kadar tüm izinlerin kaldırıldığını açıkladı. Marmaris ekibinin, maçtan 1 gün öncesine kadar çift idman, 22 Ekim Cumartesi sabahı ise son antrenmanını yapacağı öğrenildi.